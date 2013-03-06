Госстат зафиксировал в феврале дефляцию - 0,1%

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В сообщении указывается, что с начала года (февраль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.