В Венесуэле сказали, кто временно займет место Чавеса

Министр иностранных дел Венесуэлы Элиас Хауа в среду подтвердил, что досрочные выборы президента после смерти Уго Чавеса пройдут в стране не позднее, чем через месяц, пишет РИА Новости.

"Вице-президент (Мадуро) будет исполнять обязанности президента, а выборы состоятся в течение 30 дней", - сказал Хауа.

Чавес скончался во вторник в возрасте 58 лет. Его похороны запланированы на пятницу, в стране будет объявлен семидневный траур.

Ранее сообщалось, что, согласно венесуэльскому законодательству, в случае смерти глава государства должен быть признан "абсолютно отсутствующим", при этом его полномочия переходят к главе парламента, который, по конституции, назначает проведение новых выборов в 30-дневный срок.