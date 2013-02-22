На Майдане готовы к общению с Януковичем: полно милиции и люди со списками

Как сообщают «Комментарии», на Майдане присутствуют люди с папками, в которых содержатся списки с фамилиями и именами людей. На одной из папок написано «Деснянский район образование».

Техника для проведения телетрансляции «Диалога со страной» уже установлена​​, действо будут показывать на трех плазменных экранах. По периметру Майдана - патрули милиционеров, как в форме, так и в гражданском.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11:00 начнется «Диалог со страной» Президента Виктора Януковича, который будет транслироваться в прямом эфире Первого национального. Проект покажут также «1+1», ICTV, «Украина», «Интер» и 5 канал. "Драматургию" включений засекретили, сославшись на желание порадовать телезрителей.