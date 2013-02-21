У Коморовского говорят, что за ужином с Януковичем была серьезная дискуссия

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы Польского государства Анна Тшаска-Вечорек.

Она сказала, что президенты беседовали около полутора часа во время ужина, заметив, что в ходе беседы были подняты все анонсированные темы.

Пресс-секретарь отметила, что форма проведения беседы не повлияла на серьезность дискуссии.

"То, что беседа проходит во время ужина не значит, что не подымаются темы, о которых говорилось ранее", - сказала собеседник агентства.

Она также отметила, что сегодня состоится "официальная часть" визита, в рамках которой будет иметь место трехсторонняя встреча президентов Польши, Украины и Словакии.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля министр канцелярии Президента Польши Яромир Соколовский отметил, что главной темой бесед с Президентом Украины станет выполнение украинской властью условий, необходимых для подписания договора об Ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года на саммите "Восточного партнерства".

Он говорил, что главы Польши и Словакии будут убеждать В.Януковича сделать "какой-то значимый жест" перед саммитом Украина-ЕС 25 февраля, который увеличит шансы подписания договора об ассоциации в этом году.

Справка УНИАН. Политики Евросоюза призывают украинскую власть освободить осужденных бывших правительственных чиновников Украины во главе с экс-премьером Юлией Тимошенко, считая их дела "политически мотивированными", и некоторые из них категорически выступают против подписания договора об ассоциации пока заключенные украинские политики будут оставаться в тюрьме.

Украинская власть считает правомерным осуждение Ю.Тимошенко и призывает Евросоюз не препятствовать в связи с этим делом европейской интеграции Украины.