Накануне саммита Украина-ЕС от Януковича ожидают «значительного жеста»

Президенты Польши Бронислав Коморовский и Словакии Иван Гашпарович на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем планируют поднять тему заключенных украинских политиков, среди которых экс-глава украинского правительства Юлия Тимошенко и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сообщил сегодня телеканалу TVP info министр канцелярии польского Президента, отвечающий за международную политику, Яромир Соколовский.

Он отметил, что Польша надеется на подписание парафированного в прошлом году Соглашения об ассоциации Украины и ЕС на саммите "Восточного партнерства" осенью этого года, добавив, что это станет возможным в случае выполнения украинской властью ряда условий.

По словам Я.Соколовского, которые приводит официальный сайт главы Польского государства, Б.Коморовский и И.Гашпарович планируют убедить Президента Украины сделать "какой-то значительный жест" накануне запланированного на 25 февраля саммита Украина-ЕС.

"Это важно, чтобы саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе закончился успехом, и важно, чтобы разговоры 25 февраля были успешными", - сказал он.

Я.Соколовский отметил, что "окно" для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной закроется на упомянутом саммите, потому что в следующем году все внимание уже будет сконцентрировано на выборах в Европарламент, а в 2015 году состоятся следующие выборы Президента Украины.

Он напомнил, что Польша была соавтором учрежденной Евросоюзом в 2009 году программы "Восточного партнерства" – самым крупным участником которой является ее самый большой непосредственный восточный сосед Украина, - и поэтому заинтересована в успешном развитии этого проекта.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 20 февраля начинает двухдневный визит в Польшу, в ходе которого сегодня проведет двустороннюю встречу с Б.Коморовским, а завтра состоится трехсторонняя встреча при участии Президента Словакии.

Справка УНИАН. Президент Польши Б.Коморовский неоднократно публично призывал В.Януковича решить проблему осужденной экс-главы украинского правительства Ю.Тимошенко и других бывших чиновников, называя их дела препятствием для евроинтеграции Украины.

В то же время Б.Коморовский, как и представители польского правительства, занимает менее радикальную позицию, чем другие западные политики, часть из которых называет невозможным подписание Соглашения об ассоциации с Украиной без освобождения заключенных украинских политиков.

Представители украинской власти заявляют, что Ю.Тимошенко, дело которой, по мнению большинства обозревателей, стало символом политически мотивированного правосудия, осуждена правомерно.