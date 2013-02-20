Депутаты большинства ответили УДАРу за наклейки (фото)
22:47, 20 февраля 2013Политика
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Депутаты от большинства ответили на акцию "Удара" по расклейке наклеек в парламенте с требованиями голосовать лично.
Большинство ответило на наклейки / Фото: Украинская правда
Об этом в своем Facebook сообщил депутат от "Удара" Павел Розенко, пишет Украинская правда.
"Империя наносит ответный удар". В ответ на ударовскую акцию по расклеиванию наклеек-призывов голосовать лично, регионалов хватило на анонимное письмо в ответ", - отмечает он.
"Письмо в стиле "Взвейтесь кострами синие ночи". Явно писали люди с опытом подготовки докладов на заседание партхозактива", - уточнил политик.
При этом почти все комментаторы в Facebook сходятся в том, что письмо могла написать депутат от Партии регионов Анна Герман, которая накануне отклеила наклейку "Голосуй лично".
Депутаты содрали наклейки / Фото: Цензор.net
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