Депутаты большинства ответили УДАРу за наклейки (фото)

Об этом в своем Facebook сообщил депутат от "Удара" Павел Розенко, пишет Украинская правда.

"Империя наносит ответный удар". В ответ на ударовскую акцию по расклеиванию наклеек-призывов голосовать лично, регионалов хватило на анонимное письмо в ответ", - отмечает он.

"Письмо в стиле "Взвейтесь кострами синие ночи". Явно писали люди с опытом подготовки докладов на заседание партхозактива", - уточнил политик.

При этом почти все комментаторы в Facebook сходятся в том, что письмо могла написать депутат от Партии регионов Анна Герман, которая накануне отклеила наклейку "Голосуй лично".