Турчинов: Показания свидетелей ГПУ доказали абсурдность обвинений к Тимошенко

Показания свидетелей прокуратуры по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня доказали не только абсурдность обвинений в отношении Юлии Тимошенко, но и наглядно продемонстрировали весь арсенал, который ГПУ использует для фабрикации заказных дел против лидера оппозиции.

Об этом заявил председатель Политсовета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов, комментируя итоги очередного судебного заседания, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

«Так, в суде было доказано, что все ключевые свидетели ГПУ проходят по уголовным делам, а поэтому полностью зависимы от Генпрокуратуры, которая надиктовывает им абсурдные враки, которые откровенно шокируют своей алогичностью и нереальностью», - заявил А.Турчинов.

«Более того, сегодняшние показания мужа умершей сестры жены главного свидетеля ГПУ Кириченко (Зайцева) открыли тайны механизмов влияния ГПУ на показания Кириченко. Так, Зайцев показал, что главный свидетель прокуратуры является членом банды, заказчиком убийств и провокаций, а также наркоманом с многолетним стажем и неадекватным человеком, имевшим личную неприязнь к Ю.Тимошенко», - отметил А.Турчинов.

«Именно таких свидетелей выискивает прокуратура, давлением или подкупом принуждая врать в отношении главного политического оппонента Януковича», - отметил политик.

«Грязное шоу, срежиссированное в Администрации Президента, в итоге имело совсем противоположный эффект, раскрыв сущность, формы и методы фабрикации и подделки уголовных дел против оппозиции», - считает А.Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля следственный судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич объявила о завершении допроса Игоря Марьинкова, который проходит в качестве свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня. Обвиняемой по делу является экс-премьер-министр Ю.Тимошенко.

В ходе допроса И.Марьинков заявил, что с экс-премьер-министрами Павлом Лазаренко и Ю.Тимошенко лично не знаком, а люди, со слов которых он рассказывает об обстоятельствах преступления, умерли более 10 лет тому назад.

На вопрос, знал ли он лично Ю.Тимошенко, И.Марьинков ответил: "У меня не было такой необходимости", а на вопрос, знал ли он П.Лазаренко, сказал: "Нет, лично не был знаком".

Сегодня, 15 февраля, следственный судья Печерского районного суда Киева Виктор Кицюк завершил допрос свидетеля Сергея Зайцева по делу об убийстве депутата Е.Щербаня в 1996 году.

Свидетель в ходе допроса неоднократно, давая ответы на вопросы стороны защиты экс-премьер-министра Ю.Тимошенко, отмечал, что обстоятельства убийства Е.Щербаня ему известные со слов Петра Кириченко (помощника П.Лазаренко – УНИАН), с которым он общался 30 ноября 1998 года.

Также С.Зайцев проходит в качестве свидетеля по делу об убийстве одного из бизнесменов. Об этом он признался в ходе перекрестного допроса в суде, отвечая на вопрос защитника Ю.Тимошенко Александра Плахотнюка.

«Я прохожу по делу об убийстве бизнесмена Есикова в качестве свидетеля», - сказал С.Зайцев.