Защита Тимошенко настаивает на том, что история о «тортике» - это несерьезно

Защита Юлии Тимошенко настаивает на том, что свидетель Сергей Зайцев предоставляет непрямые доказательства, а ссылается на информацию, полученную от третьих лиц, и такие свидетельства не могут быть приняты к сведению суда.

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

В сообщении отмечается, что следственный судья Печерского районного суда Киева Виктор Кицюк в отсутствие Ю.Тимошенко проводит допрос очередного свидетеля по делу об убийстве Евгения Щербаня – днепропетровского предпринимателя С.Зайцева, который по стечению обстоятельств является еще и родственником Петра Кириченко – помощника Павла Лазаренко.

Этот свидетель пытается доказать, что у Ю.Тимошенко был мотив для убийства Е.Щербаня. По его словам, этот мотив появился после того, как Ю.Тимошенко нашла в своем рабочем кабинете компании "Единые энергетические системы Украины" торт и записку: "Привет из Донецка. В следующий раз это может быть и не тортик".

Уже традиционно свидетель предоставляет не прямые доказательства, а ссылается на информацию, полученную от третьих лиц, в частности, от П.Кириченко – помощника П.Лазаренко.

Как отмечает сайт Ю.Тимошенко, суд игнорирует все заявления защиты Ю.Тимошенко о том, что такие показания не являются прямыми и не могут быть приняты к сведению суда.

С.Зайцев также признал, что имеет родственные связи с П.Кириченко – его жена была родной сестрой жены П.Кириченко Изабеллы.

Как известно, П.Кириченко неоднократно допрашивался правоохранительными органами США по делу П.Лазаренко. Однако ни разу в своих показаниях он не упоминал имени Ю.Тимошенко. Помощник П.Лазаренко изменил свои показания после того, как в Киеве была задержана его онкобольная жена Изабелла при попытке продать арестованную недвижимость. После дачи показаний против Ю.Тимошенко был снят арест на его недвижимость и денежные средства.