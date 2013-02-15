ПР собрала 61 подпись под представлением в КСУ о депутатстве Балоги и Домбровского

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады заявил председатель парламентской фракции ПР Александр Ефремов, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«61 человек от нашей фракции подписал данное обращение», - сказал он.

А.Ефремов подчеркнул, что Конституционный Суд должен дать ряд ответов на поставленные в представлении вопросы. «По-моему, там ставятся три вопроса, на которые мы просим ответить, в том числе и вопрос законности принятия решения о снятии депутатских полномочий ВАСУ с народных депутатов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил П.Балогу и А.Домбровского депутатских полномочий.

Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.

14 февраля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что направил в КС представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении народных депутатов П.Балоги и А.Домбровского полномочий.

Перед этим партия «Единый Центр» призывала народных депутатов не подписывать инициированное председателем ВР представление в Конституционный Суд относительно решения ВАСУ о лишении П.Балоги и А.Домбровского депутатских полномочий.

«Единый центр» считает инициативу В.Рыбака обратиться в КС попыткой легитимизировать «незаконное решение Высшего административного суда Украины и отвлечь внимание общества от сложившейся ситуации».

***13 декабря 2012 года народный депутат, член партии "Единый центр" П.Балога написал заявление о выходе из состава фракции Партии регионов в Верховной Раде.