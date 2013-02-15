Кармазин считает, что Балогу и Домбровского можно запросто лишить мандатов

15:09, 15 февраля 2013
Политика
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Кармазин настаивает на возможности исполнения решения ВАСУ по его иску о лишении полномочий двух депутатов.

Юрий Кармазин

Депутат Верховной Рады VI созыва Юрий Кармазин настаивает на возможности исполнения решения Высшего административного суда Украины, принятого по его иску, которым лишены депутатских полномочий Павел Балога и Александр Домбровский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Ю.Кармазин заметил, что в положении закона, где перечислены основания прекращения полномочий народного депутата, речь идет о действующих депутатах Верховной Рады.

Вместо этого, заявляет Ю.Кармазин, суд поставил вопрос совсем о другом. Говоря о решении ВАСУ, Ю.Кармазин заметил, что в нем речь идет о признании невозможным установить достоверные результаты голосования в двух округах, в связи с чем отменить постановление Центральной избирательной комиссии и признать отсутствие статуса и полномочий этих народных депутатов.

В связи с этим, отвечая на вопрос о том, как он может рекомендовать исполнить решение суда не нарушая законов и Конституции Украины, Ю.Кармазин сказал: “Очень просто исполняется решение, берется и исполняется”. Он заметил, что в соответствии с решением суда, депутаты лишены депутатского статуса, суд, по словам Ю.Кармазина, его отменил. А поэтому нет проблемы с несоответствием нормам закона об отсутствии оснований для лишения депутатских полномочий, отметил он. Также экс-депутат заявил, что, соответственно, для исполнения этого решения нет надобности обращаться в Конституционный суд.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил Павла Балогу и Александра Домбровского депутатских полномочий.

Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.

14 февраля председатель ВР Владимир Рыбак сообщил, что направил в Конституционный суд представление о соответствии Основному Закону решения ВАСУ о лишении народных депутатов П.Балоги и А.Домбровского полномочий.

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