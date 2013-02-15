Луценко предостерегает, что оппозицию может постигнуть судьба неандертальцев

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко уверен, что наступило время оппозиции переходить к конкретным организационным шагам «не под очередного лидера, не под выборы 2015 года, а ради возрождения мощного идеологического национально-демократического процесса в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

«2013 год - это год-посевная. Что будет заложено в политическую почву Украины в этом году, такая и будет жатва на выборах президента 2015-го и позже», - считает Ю.Луценко.

По его словам, «украинские демократические силы имеют четыре стратегические задачи на 2013-й год».

«Цель номер один - добиться подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это цивилизационный выбор, который определит судьбу Украины. Ни в коем случае нельзя рассматривать этот процесс как личный успех или поражение Януковича. Ему как раз евроинтеграция нужна, как голому медаль. Возвращение в европейский дом нужно всей Украине, критически истощенной и экономически, и духовно после 400-летнего блуждания в ордынской пустыне», - уверен он.

Задачей «номер два» Ю.Луценко называет победу на выборах Киевского городского головы. «Лидерам оппозиции нужно договориться и объединиться вокруг мощного общего кандидата. Также очень важно, чтобы оппозиционные партии поддержали известных своей гражданской деятельностью независимых кандидатов в Киевсовет. Столичный мэр-демократ и мост между оппозиционными партиями и гражданским обществом - критически важное условие будущей победы 2015 года. Если это не будет сделано, а мы уже видим парад амбиций разных претендентов на столичный престол, нынешняя оппозиция потеряет перспективу и вымрет, как неандертальцы, которых частично вытеснили, частично съели более договороспособные существа», - прогнозирует политик.

«Третья задача - добиться технического обеспечения персонального голосования в парламенте. Только при этом условии оппозиция будет частью политической системы. Хорошо, что ее лидеры осознают это и отстаивают парламентаризм в Украине. Они должны стоять до победы. Отступление в этом вопросе - это шаг к стойлу или камере», - отметил Ю.Луценко.

Развитие широкого надпартийного демократического движения – это четвертая, по словам Ю.Луценко, задача для оппозиции. «В условиях, когда парламентские оппозиционные партии де-факто превратились в машины по продвижению своего лидера на должность президента, интеллектуалам и общественным активистам среднего класса наступило время выходить из интернет-окопов и объединяться. История учит, что для авторитарной власти самодеятельность страшнее самого радикального инакомыслия. Идеологические принципы движения прекрасно сформулированы в манифесте 1 декабря», - отметил политик.