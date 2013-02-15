Луценко: Я – не преступник и мне не за что просить помилования

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

Как отметил Ю.Луценко, просить о помиловании для него неприемлемо, «потому что я не совершил инкриминируемых мне преступлений, а приговоры украинских судов считаю исключительно политической расправой, которая не имеет ничего общего с правосудием. Я на 100% убежден, что докажу это в Европейском суде по правам человека».

«Я – не преступник, я – политический заключенный и мне не за что просить помилования. С политической точки зрения это еще более очевидно. Есть вещи, более важные даже чем свобода. Я не могу допустить унижения Майдана и украинской демократической оппозиции», - подчеркнул экс-глава МВД.

«Отказ просить помилования у В.Януковича – это моя форма сопротивления злу. Так я понимаю свой долг перед страной и единомышленниками», - отметил он.

Говоря о письме общественности, которое появилось в печати с подписями под требованием о его освобождении по состоянию здоровья, Ю.Луценко отметил: «Прежде всего, мне очень приятно, что вопрос моего здоровья, требование моего освобождения объединило много чрезвычайно уважаемых мной людей».

«Знаю также, что вокруг этого письма продолжается дискуссия о том, стоило ли обращаться к Януковичу. Я полностью разделяю логику тех многих, в том числе и моих друзей, которые считают неприемлемыми переговоры с политтеррористами. Следовательно, я хотел бы поблагодарить всех, кто не остался безразличным к ситуации с политзаключенными, кто демонстрирует тем или иным способ заботу и солидарность», - добавил заключенный экс-министр.