Под Апелляционным судом в Киеве собираются сторонники Тимошенко
В Киеве возле Апелляционного суда, где планируется допрос свидетеля по делу Щербаня, собрались около ста сторонников «Батькивщины».
На Соломенской площади Киева, напротив здания Апелляционного суда, который сегодня начнет допрос второго свидетеля по делу об убийстве в 1996 году в Донецке депутата Евгения Щербаня, собирается митинг в поддержку экс-премьер-минстра Украины Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, на площади уже собрались около 100 человек.
Активисты держат в руках партийную символику “Батькивщины” и фото Ю.Тимошенко.
Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня. Ю.Тимошенко вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.
7 февраля была озвучена позиция Ю.Тимошенко о ее желании лично присутствовать во время следственных действий по допросу свидетеля в рамках досудебного следствия по делу Е.Щербаня.
Тогда суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в киевский суд на заседание 13 февраля.
Вместе с тем Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что Ю.Тимошенко отказалась ехать на заседание киевского суда 13 февраля.
13-14 февраля следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич проводила допрос свидетеля Игоря Марьенкова.