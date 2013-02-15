Под Апелляционным судом в Киеве собираются сторонники Тимошенко

На Соломенской площади Киева, напротив здания Апелляционного суда, который сегодня начнет допрос второго свидетеля по делу об убийстве в 1996 году в Донецке депутата Евгения Щербаня, собирается митинг в поддержку экс-премьер-минстра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади уже собрались около 100 человек.

Активисты держат в руках партийную символику “Батькивщины” и фото Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня. Ю.Тимошенко вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

7 февраля была озвучена позиция Ю.Тимошенко о ее желании лично присутствовать во время следственных действий по допросу свидетеля в рамках досудебного следствия по делу Е.Щербаня.

Тогда суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в киевский суд на заседание 13 февраля.

Вместе с тем Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что Ю.Тимошенко отказалась ехать на заседание киевского суда 13 февраля.

13-14 февраля следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич проводила допрос свидетеля Игоря Марьенкова.