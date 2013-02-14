Власенко уверяет, что Тимошенко рвется в суд

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в который раз требует доставить ее в суд на допрос свидетеля по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, по которому она проходит в качестве обвиняемой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

“Юлия Владимировна в очередной раз подала заявление с требованием доставить ее завтра на судебное заседание для участия в допросах свидетеля”, - сказал С.Власенко.

Он сослался на информацию, полученную от другого защитника экс-премьера Сергея Саса, который сегодня общался с Ю.Тимошенко в харьковской больнице.

По словам С.Власенко, лишить человека, которого обвиняют в убийстве, права защитить себя – самое большое преступление.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, экс-премьеру Юлии Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

7 февраля была озвучена позиция Ю.Тимошенко относительно ее желания лично присутствовать во время следственных действий по допросу свидетеля в рамках досудебного следствия по делу Е.Щербаня.

Тогда суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в киевский суд на заседание 13 февраля.

Вместе с тем Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что Ю.Тимошенко отказалась ехать на заседание киевского суда 13 февраля.

13-14 февраля следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич проводила допрос свидетеля Игоря Марьинкова.