Посол: Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом готово

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Украине Питер Ян Волтерс сообщил в интервью ZN.UA (№ 5 от 8-15 февраля).

"Возвращаясь к Соглашению об ассоциации, хочу подчеркнуть, что оно готово и ожидает подписания. Возможно, его подпишут в ноябре этого года", - заявил Я.Волтерс.

"Но это вовсе не гарантировано. Поскольку существуют определенные условия со стороны ЕС, которые должны быть выполнены украинской стороной. В частности, одно из них касается прекращения практики избирательного правосудия", - отметил европейский дипломат.

Посол не взялся прогнозировать, будет ли соглашение подписано в ноябре. "Сегодня чрезвычайно трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю, будет ли подписано соглашение. И Европейский Союз этого тоже не знает. Потому что сейчас все зависит от действий украинской стороны", - сказал Я.Волтерс.

"Визиты в Украину на этой неделе еврокомиссара Штефана Фюле, а также Александра Квасьневского и Пэта Кокса — это возможность для вашей страны показать, насколько она готова к подписанию Соглашения об ассоциации. Я очень надеюсь, что Украина воспользуется этим шансом. Как представитель страны - одной из основательниц ЕС, я очень хотел бы, чтобы Украина присоединилась к Европейскому сообществу, поскольку уверен: это именно тот путь, по которому она должна двигаться", - подчеркнул посол Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы в отношении Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранении недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.