Азаров: Украина и ЕС находятся в нескольких шагах от ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

“Дорожной картой европейской интеграции Украины должно стать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое мы рассматриваем как комплексную программу масштабных преобразований внутри страны. Сегодня мы за несколько шагов до его подписания, последних и очень ответственных шагов”, - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что эти шаги стали предметом чрезвычайно сложного компромисса, достигнутого между государствами-членами ЕС и закрепленного заключениями Совета Европы. “Для нас это не новые задачи, по сути, большинство из них были и остаются актуальными и предусмотрены повесткой дня работы украинской власти”, - подчеркнул Н.Азаров.