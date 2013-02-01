Азаров считает, что оппозиция на форуме в Давосе «опустила» Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с активом Национального союза журналистов.

«Откровенно говоря, когда мне положили на стол анализ того, как проходил этот форум, и сравнили выступления других стран, той же России например, были же представители российской оппозиции на этом форуме, и выступление нашей (оппозиции - УНИАН) - небо и земля. И по уровню мышления, и по уровню понимания проблем, и по направленности выступлений», - отметил Н.Азаров.

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Он выразил недовольство тем, что представители украинской оппозиции в своих выступлениях говорили о том, что в Украине процветает коррупция, что в Украину нельзя вкладывать деньги и что в Украине преступный режим.

«Не нашлось ни одной другой страны в мире, которая бы свою страну на международном форуме так опускала», - заявил Н.Азаров.

«Ты же себя называешь патриотом, думаешь якобы о благе народа, о благе страны, и так эту страну ненавидишь по большому счету. Чего ты хочешь - власти? У тебя была власть совсем недавно. Что вы с этой властью сделали: опустили страну, затянули удавку на ее шее», - возмутился Н.Азаров.