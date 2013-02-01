Азаров: Счет Газпрома в 7 миллиардов - это пенсии за три месяца
11:01, 01 февраля 2013Политика
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Предъявленный Украине российским «Газпромом» счет в размере 7 млрд долл. - это три месяца выплат пенсий украинским пенсионерам.
Азаров прикинул в уме, на сколько пенсий тянет штраф
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с активом Национального союза журналистов.
"Страна прилагает невероятнейшие усилия для обеспечения энергетической независимости, колоссальнейшие. Отрываем от всего и направляем средства на эти цели. Последний счет, который нам предъявил "Газпром" в 7 млрд долларов - это примерно три месяца выплат пенсий всем нашим пенсионерам", - сказал Н.Азаров.
Как сообщал УНИАН, «Газпром» выставил Украине счет на 7 миллиардов долларов за газ, который страна не закупала в 2012 году.
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