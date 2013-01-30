Мельниченко говорит, что его показания не учли из-за «финансовых стараний» Кучмы

Экс-майор Управления Государственной охраны Николай Мельниченко считает, что непризнание Печерским судом Киева его показаний как доказательств при вынесении приговора экс-начальнику Департамента внешнего наблюдения МВД Алексею Пукачу является свидетельством вмешательства в процесс бывшего Президента Украины Леонида Кучмы и его окружения с целью защитить себя от привлечения к ответственности по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом Н.Мельниченко заявил УНИАН, комментируя приговор суда А.Пукачу.

“По моей информации, Кучма и его окружение приложили максимум усилий, в том числе финансовых, для того, чтобы оградить себя от ответственности”, - сказал он.

В то же время, Н.Мельниченко сравнил вынесенный судом приговор А.Пукачу с привлечением к ответственности начальников концентрационных лагерей времен фашистской Германии, которые говорили, что якобы действовали по своему усмотрению, а не выполняли указания “сверху”.

Также Н.Мельниченко посоветовал должностным лицам все рангов задуматься над тем, что прежде чем выполнять какие-то незаконные указания руководства, думать об их последствиях.

Продолжая тему, Н.Мельниченко в который раз отметил, что, “прослушивая Кучму”, он действовал исключительно как гражданин Украины, который имел целью предупредить и прекратить преступные действия высокопоставленного должностного лица и его окружения.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.

Вчера, 29 января, Печерский райсуд Киева вынес приговор А.Пукачу, приговорив его к пожизненному лишению свободы за убийство Г.Гонгадзе.

После объявления приговора А.Пукач заявил, что приговор ему будет понятен лишь тогда, когда рядом с ним будут сидеть Л.Кучма и В.Литвин.

В ответ на вопрос судьи Анатолия Мельника, понятен ли ему приговор, А.Пукач заявил: «Он будет понятен только тогда, когда Кучма и Литвин будут со мной».

Печерский райсуд допрашивал Н.Мельниченко в качестве свидетеля по делу А.Пукача.

29 января при вынесении приговора А.Пукачу Печерский районный суд Киева решил, что показания Н.Мельниченко и его записи, сделанные в кабинете Президента Л.Кучмы, не могут быть доказательством по делу об убийстве журналиста Г.Гонгадзе.