Суд не признал записи Мельниченко доказательствами

Печерский районный суд Киева решил, что показания экс-майора Управления Государственной охраны Николая Мельниченко и его записи, сделанные в кабинете Президента, не могут быть доказательством по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в приговоре Печерского районного суда Киева, который оглашает приговор экс-начальнику Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу, обвиняемому в превышении власти и убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

Печерский райсуд решил, что показания Н.Мельниченко и его записи не могут быть доказательством в деле А.Пукача, так как Н.Мельниченко не является сотрудником, в обязанности которого входят оперативно-технические мероприятия.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года рассматривает в закрытом режиме дело об обвинении экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Печерский райсуд допрашивал Н.Мельниченко в качестве свидетеля по делу А.Пукача.