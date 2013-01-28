Главное за день: обзор топ-новостей

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Янукович зовет в гости нового президента Чехии

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Милоша Земана с избранием на должность Президента Чешской Республики и пригласил его посетить Украину, когда тому будет удобно.

Луценко может потребоваться вторая операция

Врачи вскоре будут решать, делать ли экс-министру внутренних дел Юрию Луценко вторую операцию. Жена же экс-чиновника сегодня сообщила, что проведение второй операции Луценко невозможно до получения результатов анализов на гистологию.

Курс евро поднялся до максимума за последние 15 месяцев

Рынок преодолел важный психологический барьер, и уже в ближайшие дни евровалюта может подорожать до $1,35.

Эксперт: "Газпром" может перекрыть Украине газ в случае неоплаты $7 миллиардов

Российский монополист «Газпром» может прекратить поставки газа в Украину в случае неоплаты 7 млрд. дол. за недобор газа. Эксперты считают, что претензии «Газпром», оторый требует от «Нафтогаза» 7 млрд долларов за недобор газа, заставят Украину впервые прибегнуть к защите своих интересов в Стокгольмском арбитражном суде. Также эксперты предполагают, что Путин распорядился выставить счет Украине, чтобы получить контроль над ее ГТС. В самом же Газпроме не комментируют сообщение о выставленном Украине требовании уплатить за неиспользованный газ.

На довыборах в Ивано-Франковский облсовет победили «Свобода» и «Батькивщина»

На довыборах в Ивано-Франковский облсовет, которые состоялись вчера, 27 января, побеждают представители «Свободы», «Батькивщины» и УРП.

В государственных ТРК намечается кадровая чистка

Госкомитет телевидения и радиовещания планирует в 2013 году сократить до 18% сотрудников государственных телерадиокомпаний.

В Европе надеются, что штраф «Газпрома» не повлияет на поставки газа

В Еврокомиссии выразили надежду, что новые газовые требования России к Украине не приведут к проблемам в поставках газа в Европу. В то же время рейтинговое агентство Fitch заявило, что претензии Газпрома в дальнейшем могут повлечь ухудшение рейтинга Нафтогаза.

Бондарчук: Ющенко должен уйти из партии «по собственному желанию»

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Сергей Бондарчук обвиняет лидера партии, экс-президента Виктора Ющенко в невыполнении обязательств перед «Нашей Украиной».

Жириновского в Киеве забросали квашеной капустой (видео)

Сегодня на пресс-конференции в Киеве один из присутствующих бросил в вице-спикера Госдумы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского квашеной капустой. Во время разговора с журналистами политик выразил сожаление, что не познакомился с украинским президентом лет 10 назад. А спикер украинского парламента Владимир Рыбак «отчитался» Жириновскому, что в ВР собралось 125 "друзей России".

Брок: Кузьмин мог доказать ответственность Тимошенко за пятнами на Луне

Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок считает, что бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко хотят уничтожить «как политика и человека».

Источник: Кабмин назначил гендиректора Укрзализныци

Генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") назначен Сергей Болоболин, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора.

Польский эксперт не верит в возможность повторения «газовой войны»

Польский эксперт считает нереальным прекращение поставок российского газа в Украину из-за недобора газа в 2012 году.