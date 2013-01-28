Луценко может понадобиться вторая операция

Информацию о новой операции «Сегодня» сообщил источник в окружении Ю.Луценко.

«Какую именно - этого пока точно не знаю, у него ведь несколько заболеваний (на прошлой неделе его супруга заявляла, что у Ю.Луценко в плохом состоянии печень). Знаю, что несмотря на перенесенную (23 января – УНИАН) операцию, Луценко уже пытается шутить», - сказал собеседник издания.

Экс-министра привезли из Менской колонии в столичную клинику, чтобы вырезать полип из кишечника, но в итоге медикам пришлось удалить 20 таких опухолей, после чего полипы отправили на исследование (проверить, нет ли онкологии). Об этом заявила жена Ю.Луценко Ирина и добавила, что муж уже пытается вставать.

При этом И.Луценко уточнила, что знает об этом со слов врачей, ее же саму тюремщики не пускают к мужу в палату. «Она пытается проведать его каждый день, кроме выходных, но в итоге узнает все от врачей. С момента приезда Юрия Витальевича у его родных не получилось с ним увидеться», - сказала пресс-секретарь «Народной самообороны» Лариса Сарган.

Тюремщики официально говорят, что не пускают родных и адвокатов к Ю.Луценко, потому что такие свидания в больнице не предусмотрены законом. А неофициально один из руководителей отделов в пенитенциарной службе ответил изданию так: «Если бы их сторона постоянно не пеняла на нашу работу, то мы бы, возможно, и делали исключения. Но постоянно слышим, что мы такие-сякие, поэтому поступаем строго по закону во избежание неприятностей. Хоть это и не афишируется, но для для рядовых заключенных иногда тоже делаются исключения, то есть свидания в больнице разрешаются, ведь все мы люди». По разным оценкам, Ю.Луценко проведет в больнице от 10 дней до месяца.

Как напоминает "Сегодня", операция обошлась приблизительно в 20 тысяч грн, Ю.Луценко заплатил за нее из своих средств. Платным является и пребывание в стационаре - обычная двухместная палата обходится в 1375 грн, палата интенсивного наблюдения - в 2750 грн. То есть недельное пребывание в стационаре обходится экс-министру еще в 10-20 тыс. грн. После такой операции, уточняют медики, в первый год Ю.Луценко придется проходить контрольный осмотр каждый месяц, во второй год - каждые 3 месяца, потом - раз в полгода.