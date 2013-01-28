Газпром не комментирует сообщение о требовании $7 млрд за недобор газа

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщение о направлении в адрес «Нафтогаза Украины» соответствующих претензий.



«Мы это не комментируем», - сказал С.Куприянов.

При этом он не стал также отвечать на вопрос, за какой конкретно объем российского газа, по мнению «Газпрома», Украина должна заплатить такую сумму, а также будет ли «Газпром» подавать иск в судебные инстанции.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Нафтогаз» заявляет, что неоднократно информировал «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году, и отмечает, что это можно перепроверить на сайте «Нафтогаза». Компания сообщает, что в мае 2012 года было сделано несколько заявлений по этому поводу.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа.