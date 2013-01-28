Жириновский сожалеет, что не познакомился с Януковичем десять лет назад

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я лет десять назад получал приглашение, когда он был губернатором в Донецке. Я не поехал - ну времени же нет. Я теперь сожалею, мы бы стали большими друзьями. Я познакомился бы с ним раньше”, - сказал российский политик.

При этом он признался, что в 2004 году во время второго тура президентских выборов в Украине он помогал В.Януковичу в его предвыборной кампании.

«Я объездил несколько городов, помогал ему в плане того, чтобы он победил. Но не получилось - Ющенко победил. Я интересовался его (В.Януковича) биографией. Я выбирал, Ющенко - Янукович из двух зол лучшее. Янукович - меньшее», - сказал В.Жириновский.

При этом он пояснил свое такое отношение к В.Януковичу тем, что тот из Восточной Украины, которая ближе к России.

В то же время В.Жириновский, говоря о Юлии Тимошенко как кандидате на президентский пост, критически высказался относительно того, что было бы в Украине, если бы она стала Президентом.

«Тимошенко, извините, женщина. А женщину легче переубедить. Женщина-лидер - она опасна...», - сказал В.Жириновский, отметив, что женщины-лидеры больше чем мужчины склонны развязывать войны и не идти на компромисс.