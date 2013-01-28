Курс евро поднялся до максимума за последние 15 месяцев

Положительная макроэкономическая и финансовая статистика из еврозоны вернула инвесторам аппетит к риску. В результате стоимость евро на наличном и безналичном рынках Украины поднялась до максимума за последние 15 месяцев — его курс достиг отметки в 11 гривен. Участники рынка считают, что если экономика еврозоны будет демонстрировать признаки восстановления, евро в Украине может стоить и более 11,5 грн, пишет Коммерсант.

Оптимизм на глобальном валютном рынке привел к резкому подъему котировок европейской валюты. В пятницу курс евро к доллару США подскочил до самой высокой отметки с февраля 2012 года — $1,3463. В Украине стоимость европейской валюты на межбанке достигла своего максимума более чем за год — с 14 ноября 2011 года, когда курс еще превышал отметку 11 грн. За пятницу котировки евро поднялись почти на 10 коп, до 10,933-10,955 грн/евро, в то время как еще в четверг валютный "индикатор" составлял 10,837-10,862 грн/евро. В обменных пунктах евро подорожал в среднем на 6 коп. — до 10,86/10,94 грн. Самый высокий курс продажи предложил банк "Морской" — 11,06 грн.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что экономическая активность в регионе стабилизируется, и уже во второй половине года ожидается восстановление роста экономики. "Его уверенность подкреплена новостью о том, что 30 января банки досрочно погасят часть кредитов, выданных ЕЦБ в конце 2011 года в рамках первого раунда антикризисной операции долгосрочного рефинансирования банков",— говорит директор информационно-аналитического центра Trends & Markets Оксана Куренная. ЕЦБ получил заявки от 278 банков на 137,2 млрд евро, хотя аналитики ожидали сумму на треть меньше — 84 млрд евро. Следующая возможность досрочного погашения кредитов объемом до 529 млрд евро будет возможна уже 27 февраля.

В текущем году еврочиновники прогнозируют укрепление европейской валюты. "Рыночная конъюнктура в 2013 году намного благоприятнее, чем в 2012 году, в том числе наблюдается улучшение условий финансирования",— заявил Марио Драги в Давосе. По мнению еврокомиссара по экономике и финансам Олли Рена, "2013 год должен стать годом устойчивого восстановления еврозоны". О положительных настроениях в еврозоне свидетельствует и рост индекса делового оптимизма Германии, который рассчитывается Институтом экономических исследований IFO. Индикатор повысился с 102,4 пунктов в декабре до 104,2 пунктов в январе, что превзошло ожидания аналитиков (103 пункта).

Однако это лишь экспертные ожидания. "В реальном секторе экономики еврозоны роста пока нет. При этом выходит неплохая отчетность по экономике США, поэтому спрос инвесторов на рисковые активы растет. Мы ожидаем дальнейшего умеренного роста курса",— говорит руководитель информационно-аналитического центра "Форекс Клуб Украина" Николай Ивченко. "Рынок преодолел важный психологический уровень в $1,34. Уже в ближайшие дни евровалюта может подорожать до $1,35-1,355",— прогнозирует Оксана Куренная. Аналитики Australia and New Zealand Bank полагают, что до конца года курс евро укрепится до $1,4-1,45. Николай Ивченко говорит, что к концу года на мировых рынках евровалюта может стоить $1,4-1,41, в Украине — 11,7 грн/евро при условии девальвации гривны до 8,5-8,55 грн/$.