Янукович зовет в гости нового президента Чехии

«Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашей победы на всенародных выборах Президента Чешской Республики», - говорится в приветствии, текст которого размещен на официальном сайте Главы государства.

«Выраженное Вам высокое доверие соотечественников свидетельствует о признании Вашего неопровержимого вклада в становление и перестройку Чешского государства и его экономическом процветании», - подчеркнул В.Янукович.

Президент отметил, что для Украины Чешская Республика была и остается важным политическим и торгово-экономическим партнером в Европейском Союзе, страной, активно поддерживающей наши евроинтеграционные стремления.

«Убежден, что с Вашим избранием на должность Президента украинско-чешское сотрудничество получит мощный импульс для его последующего поступательного развития, наполнится новыми важными проектами во всех сферах взаимного интереса», – акцентировал В.Янукович.

Он пожелал М.Земану крепкого здоровья и успехов на высоком государственном посту, а дружескому чешскому народу - мира и благосостояния.

В.Янукович также пригласил Президента Чешской Республики посетить Украину с официальным визитом в удобное для него время.