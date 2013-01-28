Жена Луценко объяснила, почему экс-министру пока не могут назначить вторую операцию

Об этом после общения с врачами клиники «Оберег» сообщила защитник и супруга экс-министра Ирина Луценко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона».

«Разговор о проведении второй операции Луценко не может вестись до тех пор, пока не будут получены результаты гистологии, а также проведено альтернативное исследование послеоперационного материала в другой лаборатории», - сказала И.Луценко.

По итогам беседы с врачами супруга экс-министра сообщила, что «вторая операция возможна, но она не может быть пока назначена из-за отсутствия анализов».

Врачи также сообщили И.Луценко, что проводят другие необходимые обследования, учитывая общее тяжелое состояние здоровья Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, газета "Сегодня" со ссылкой на источник в окружении Ю.Луценко обнародовала информацию о том, что врачи в ближайшее время будут решать, делать ли экс-министру внутренних дел вторую операцию.