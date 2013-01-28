Рыбак «отчитался» Жириновскому: В ВР - 125 друзей России

Об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Рыбак во время встречи с руководителем фракции ЛДПР Госдумы России Владимиром Жириновским, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам В.Рыбака, украинско-российское стратегическое партнерство нужно развивать и углублять.

Он отметил, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества не противоречит евроинтеграционным стремлениям Украины. По его словам, основной рынок Украины - в Российской Федерации. Вместе с тем, сказал В.Рыбак, Украина должна вводить европейские стандарты во всех сферах жизнедеятельности страны.

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Председатель Верховной Рады также поблагодарил российскую сторону за активное участие ее представителей в международном наблюдении за выборами в Верховную Раду, отметив, что для Украины очень важна всесторонняя объективная оценка избирательного процесса.

В.Рыбак также подтвердил намерение посетить Россию с официальным визитом по приглашению председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Сергея Нарышкина.

В свою очередь, В.Жириновский отметил, что у депутатов Госдумы самые «теплые чувства к Украине». «Украина для нас - не просто сосед», - сказал он.

В.Жириновский отметил важность дальнейшей интенсификации двусторонних межпарламентских контактов, а также развития сотрудничества в транспортной и туристической сферах.