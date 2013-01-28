Жириновского в Киеве забросали квашеной капустой (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, позднее выяснилось, что эта девушка является представителем организации «Коалиция участников помаранчевой революции».

Инцидент случился после того, как В.Жириновский начал рассуждать, что такое демократия и, в частности, цветные революции. После риторического вопроса, что Украине дала Помаранчевая революция, девушка с возгласом: “украинофоб” бросила у В.Жириновского горсть квашеной капусты.

Российский политик с присущей ему эмоциональностью отреагировал: “Что это такое, выгоните ее отсюда! Вот вам демократия! Бросать чем угодно можно, оскорблять, вот и все”. После этого, уже обращаясь к собственной охране, В.Жириновский сказал: “Охрана, я вас взял для того, чтобы вы работали, я вас выгоню! Одна девушка-придурок, а вы все генералы, ни х... не можете сделать!”.

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Инцидент был исчерпан после того, как охрана вывела девушку из зала.

Комментируя инцидент, лидер ЛДПР посоветовал подобным лицам лучше раздать капусту бомжам, а непосредственно виновнице пообещал купить целую кадушку квашеной капусты, “чтобы она не голодала”.

Позже В.Жириновский признался журналистам, что его костюм, который сегодня испачкали капустой, стоит 2 тыс. долларов, но это еще он у него дешевый - “есть и более дорогие”.