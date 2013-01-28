Источник: Кабмин назначил гендиректора Укрзализныци

Как сообщил УНИАН источник в “Укрзализныце”, такое решение Кабинет министров принял 28 января 2013 года.

С.Болоболин родился в 1961 г. в Саратовской области. В 1985 г. окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. Трудовую деятельность начал на станции Ясиноватая, где через два года после окончания института (1987) стал главным инженером.

С 1991 г. по 2000 г. работал начальником ст. Ясиноватая. В 2001-2006 гг. - заместитель начальника Донецкой железной дороги (ДЖД) по перевозкам. С 2006 г. по 2008 г. - начальник Одесской железной дороги, в 2008-2011 гг. - первый замначальника ДЖД, с апреля 2011 г. - первый заместитель гендиректора «Укрзализныци».

Напомним, 26 декабря 2012 года Кабмин освободил от должности гендиректора «Укрзализныци» Владимира Козака, который был назначен министром инфраструктуры Украины.