Эксперт: Россия выставила счет за газ, чтобы получить контроль над ГТС

Президент России Владимир Путин распорядился выставить Украине счет на 7 млрд. долларов за недобор газа в 2012 году с целью усилить давление на Украину и в результате - получить контроль над украинской газотранспортной системой.

Об этом УНИАН заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) Константин Симонов.

«В.Путин лично утомлен этим многолетним диалогом по трубе, мол, уже все украинцам разъяснили, все аргументы выложили, уже пришлось «Южный поток» форсировать, а Украина все равно не сдает трубу. После этого было принято решение – окончательно припирать к стене», - сказал К.Симонов.

«Понятно, что это решение было согласовано с В.Путиным. Тут у меня нет никаких сомнений. Официально Кремль будет говорить, что это коммерческий спор, и он тут не причем, но все понимают, что на таком уровне это далеко не только коммерческий вопрос», - добавил он.

При этом он подчеркнул, что руководство России никогда не скрывало, что хочет получить контроль над ГТС Украины.

По словам эксперта, отчасти этот иск вызван тем, что в 2012 году риторика руководства Украины изменилась и стала гораздо агрессивнее. К.Симонов считает, что если раньше руководство Украины просило войти в положение и говорило, что нет средств на оплату за недобор газа, то сейчас делаются заявления о том, что «Нафтогаз» и не должен что-то платить.

К.Симонов считает, что сейчас сторонам очень важно не допустить перебоев с транзитом, что будет «катастрофой» для России. По мнению эксперта, сейчас правильней руководителям стран «без всяких перекрытий и политических угроз» обратится в суд и там решить эту конфликтную ситуацию.

К.Симонов считает, что юридические основания для этого иска есть и сейчас надо разобраться, подавал ли «Нафтогаз» за полгода заявку о дальнейшем снижении закупок.

«Украина по контракту должна закупать не менее 80% от 52 млрд. кубометров. Если еще снижать закупку на 20%, то об этом надо заявлять за полгода. Поэтому самый главный вопрос, отправил ли «Нафтогаз» официальный запрос о дальнейшем снижении до 1 июня 2012 года», - отметил эксперт.

По его словам, если такое пожелание было «Газпрому» передано, то «Нафтогаз» сможет это легко доказать.

К.Симонов отметил, что если учесть эти 40%, в таком случае получается, что Украина должна была оплатить 33,28 млрд кубометров, что не намного больше того объема, который был реально закуплен – 32,9 млрд куб. м.

В тоже время, эксперт отметил, что этот объем закупал не только «Нафтогаз Украины», а и компания Дмитрия Фирташа.

«Возникает вопрос, как считать эти закупки в объеме 8 млрд куб. м, ведь они проведены не по контракту, и получается, что этот объем в контракт от 19 января 2009 года не попадает», - сказал он.

Эксперт отметил, что если бы «Нафтогаз» за полгода проинформировал «Газпром» о снижении закупок на 40% и не было контракта Д.Фирташа, то не было бы оснований для иска.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Нафтогаз» заявляет, что неоднократно информировал «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году и отмечает, что это можно перепроверить на сайте «Нафтогаза». Компания сообщает, что в мае 2012 года было сделано несколько заявлений по этому поводу.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

По данным компании «Укртрансгаз», оператора украинской газотранспортной системы, Россия по итогам 2012 года сократила транзит газа через территорию Украины до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Напомним также, что с апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года - российского газа.

Доля Ostchem Holding в общем объеме импорта газа в январе-августе 2012 года составила 25,6% (5,5 млрд куб. м), остальной объем топлива импортирует "Нафтогаз".