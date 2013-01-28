Бондарчук: Ющенко должен был уйти из партии «по собственному желанию»

Глава политсовета партии «Наша Украина» Сергей Бондарчук обвиняет лидера партии, экс-президента Виктора Ющенко в невыполнении обязательств перед «Нашей Украиной».

Об этом С.Бондарчук заявил в интервью газете «КоммерсантЪ - Украина».

«То, что у партии есть претензии к Ющенко, общеизвестно. Перед тем как идти на парламентские выборы, Виктор Андреевич на пресс-конференции заявил, что погасит все долги "Нашей Украины". Так вот, он не только не обслужил старые долги, после выборов образовались новые! Естественно, у людей, которые принимали участие в кампании, возникли определенные вопросы. Я точно могу сказать, что после нашего с Валентином Наливайченко прихода в партию в 2010 году и до выборов в Раду 2012 года я ничего не знаю о роли Виктора Андреевича в финансировании «Нашей Украины», - заявил С.Бондарчук.

Также, по его словам, «как бы прискорбно это ни звучало, но я вынужден признать, что партия "Наша Украина" выполнила на минувших выборах в Раду техническую задачу в интересах Партии регионов».

«Это вопрос к руководителям кампании - Виктору Ющенко и казначею Виктору Ивановичу Костенко. Эти два человека несут полную ответственность за то, что происходило, в частности за то, что менялись члены окружных избирательных комиссий в интересах Партии регионов. Это установленные документами факты. В Днепропетровской области даже дело уголовное завели, так как пытались использовать мою электронную подпись, чтобы осуществить замену», - признал С.Бондарчук.

«Может, Виктор Андреевич испугался, что и этот вопрос всплывет на съезде. Вообще любая демократическая система предполагает - если лидер проиграл, он должен добровольно уйти. Получив на президентских выборах 5%, Виктор Андреевич должен был совершить определенный поступок - уйти "по собственному желанию". Но пока я вижу только одно - желание уцепиться за политический проект "Наша Украина», - добавил глава политсовета партии.