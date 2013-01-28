В Европе надеются, что штраф «Газпрома» не повлияет на поставки газа

Еврокомиссия надеется, что новые газовые требования России к Украине не приведут к проблемам в поставках газа в страны Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлин Холзнер.

“Мы приняли во внимание эти сообщения. Мы ожидаем, что Россия и Украина обеспечат, что не будет прерываний газа, и газ будет поставляться нормально, как обычно. Это то, что я могу сказать на данный момент”, - сказала она.

“У нас нет кризиса, никто из сторон не говорит о кризисе”, - добавила представитель Еврокомиссии, отметив, что по состоянию на сегодняшний день речь идет лишь о требовании России к Украине оплатить 7 млрд дол. за недобор газа.

Она напомнила, что это заявление из Москвы прозвучало через “пару дней” после подписания Киевом соглашения с Schell о добыче сланцевого газа.