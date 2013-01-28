Брок: Кузьмин мог бы доказать ответственность Тимошенко за пятна на Луне

Об этом Э.Брок заявил в интервью «Немецкой волне», комментируя выдвинутые Ю.Тимошенко обвинения в причастности к убийству народного депутата Украины Евгения Щербаня.

Как сказал Э.Брок, «мы должны констатировать, что первый заместитель генпрокурора Кузьмин продолжает свою борьбу с Ю.Тимошенко и накапливает множество обвинений, которые так же мало оправданы, как и все предыдущие. Международное сообщество в этом уже убедилось. Это является свидетельством избирательного правосудия. Обвинения в убийстве уже давно были опровергнуты как безосновательные. И в данном случае речь идет о том, чтобы уничтожить Ю.Тимошенко как политика и человека».

На замечание о том, что для привлечения к ответственности за убийство нет срока давности, поэтому, возможно, следует изучить новые доказательства следствия в отношении Ю.Тимошенко, европарламентарий ответил: «Но новые доказательства также не корректны. Свидетели со стороны Тимошенко в подавляющем большинстве не признаются и не получают права высказаться. Мы имеем дело с избирательным правосудием. Кузьмин, если бы была его воля, мог бы доказать, что Тимошенко ответственна за пятна на Луне».

На замечание относительно того, что США заблокировали Ренату Кузьмину въезд в их страну, отказав ему в визе, и на вопрос, рассматривает ли ЕС применение подобных санкций в отношении определенных украинских деятелей, Э.Брок ответил: «Да, мы тоже можем так сделать. В случае Беларуси и Сирии это уже произошло. И если так будет происходить дальше, то это коснется господина Кузьмина. Мы будем вынуждены принять меры против тех, кто систематически разрушает принципы правового государства».

По словам Э.Брока, в повестке дня саммита Украина-ЕС 25 февраля «будут темы нехватки реформ в области юстиции, давно обещанных реформ Генеральной прокуратуры, а также темы избирательного права и справедливых выборов. Это часть предпосылок, которые должны быть выполнены для того, чтобы Соглашение об ассоциации было подписано в Вильнюсе в конце ноября. Это предусмотрено решениями Совета министров иностранных дел ЕС и Европарламента. И пока этого не произойдет, не будет никаких сдвигов в вопросе ассоциации. Надеюсь, что Украина соглашается с такими условиями. Когда я говорю с политиками, они относятся к этому с пониманием. Однако заместитель генпрокурора Кузьмин проводит собственную политику. У меня создалось впечатление, что он - самый влиятельный человек в Украине».

По словам Э.Брока, «до вильнюсского саммита Киев должен провести ряд реформ, которые я частично перечислил. И я не вижу прогресса в этой сфере, а вижу, напротив, ухудшение. И следует выяснить, хотят ли этого действительно Президент Янукович и премьер Азаров. Месяц тому назад я разговаривал с Азаровым, и услышал заверение, что он считает европейскую хартию правильной. Однако, тогда он должен найти силы и повлиять на Кузьмина».

На вопрос, рассматривают ли в Европе какие-то практические шаги относительно спасения Ю.Тимошенко, Э.Брок отметил, что «украинское правительство знает, что практические пути существуют. Ему хорошо известны соответствующие предложения. Я не хочу их сейчас озвучивать. Но у украинского руководства существует возможность эти вопросы решить по-человечески. Меня удивляет, что оно этого не делает».

Комментируя намерение европейских политиков упростить визовый режим между Украиной и ЕС, Э.Брок выразил мнение, что «это, безусловно, важный шаг. Мы не хотим наказывать украинцев. Но было бы особенно интересно, если бы люди наподобие Кузьмина не получали бы визу».