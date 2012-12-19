ГПУ заподозрила, что выборы БЮТ финансировались оффшорными компаниями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время прямой линии газеты "Комсомольская правда", отвечая на вопросы журналистов, сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

«Мы сегодня проводим проверку фактов финансирования кампаний БЮТ, в том числе пиар-акций, в том числе за счет средств оффшорных предприятий, счета которых были выставлены пиар-компаниями БЮТу… Те документы, которые мы получили в свое распоряжение, говорят, что избирательная кампания БЮТ финансировалась из оффшорных компаний и часть средств (порядка 100 млн долл.) была выставлена на Немырю (вице-премьер-министр в правительстве Ю.Тимошенко – УНИАН)», - сказал Р.Кузьмин, уточнив, что это финансирование длилось на протяжении нескольких лет - с 2007 по 2010 годы.

По словам Р.Кузьмина, если данная информация подтвердится, то это будет означать, что и избирательная компания БЮТ проводилась с нарушениями действующего украинского законодательства, запрещающего привлечение иностранных капиталов на спонсирование избирательных кампаний политических партий. «Пока эта информация не подтвердилась. Прокуратура направила ряд запросов иностранным компаниям, и мы ждем ответа», - сказал Р.Кузьмин, добавив, что, к сожалению, некоторые представители партии Ю.Тимошенко на вызовы в прокуратуру не являются, в частности, это касается Григория Немыри, которому несколько раз направлялись повестки, и который игнорировал приглашения явиться по ним в прокуратуру, более того, отметил Р.Кузьмин, Г.Немыря уже был оштрафован судом за неявку в прокуратуру.

«Но мы попытаемся использовать все законные рычаги, чтобы эту ситуацию изменить, чтобы он разъяснил происхождение этих денег, и имеет ли он отношение к оффшорным компаниям», - отметил Р.Кузьмин.