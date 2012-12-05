Немырю обязали рассказать о деньгах для пиара Тимошенко

Об этом в среду сообщил корреспонденту УКРИНФОРМа президент УПА адвокат Сергей Демченко.

«Подольский районный суд Киева признал деятельность бывшего вице-премьер-министра Украины Григория Немыри противоправной и обязал его согласно Закону Украины об информации ответить на запросы Ассоциации "Украинский правозащитный альянс"", - сказал Демченко.

Он подчеркнул, что есть решение суда, которое подлежит исполнению. В случае его игнорирования Немыря может быть привлечен к административной ответственности, кроме того, «в отношении него могут быть приняты и другие меры», отметил адвокат. По словам Демченко, Немыря ни разу за время слушания этого дела в суде так и не появился. «Представитель Немыри в суде ссылался на то, что получил от него доверенность на ведение этого дела», - сказал он.

Демченко также отметил, что решение суда вступит в силу через 10 дней, начиная со среды, 5 декабря. Если будет подана апелляция одной из сторон, то решение вступит в силу только после его рассмотрения.

Как сообщало агентство, "Украинский правозащитный альянс" решил через суд выяснить происхождение денег, которыми Немыря расплачивался за пиар экс-премьера Юлии Тимошенко.

Ранее Подольский райсуд Киева открыл производство по иску президента ассоциации "Украинский правозащитный альянс" Сергея Демченко к Григорию Немыре относительно непредоставления ответов на информационный запрос по услугам, которые предоставлялись ВО «Батькивщина» иностранными компаниями, а также фактами оплаты счетов, выставленных лично на Немырю, иностранными фирмами, зарегистрированными в оффшорных зонах. Демченко хочет обязать Немырю предоставить эти сведения в соответствии с законом о доступе к публичной информации.