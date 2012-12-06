Венецианская комиссия: менять Конституцию должен парламент, а не референдум

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

Он отметил, что сегодня в Украине активно обсуждается недавно принятый закон о референдуме. «Этот вопрос тоже очень сильно волнует Венецианскую комиссию», - сказал Т.Маркерт.

Он заметил, что комиссия уже неоднократно озвучивала свое мнение, в соответствии с которым конституционная реформа должна основываться на широком консенсусе. «Поэтому очень важно, чтобы такие решения принимались большинством Верховной Рады», - сказал Т.Маркерт. Он отметил, что «референдум не может заменять решения большинства Верховной Рады».