Венецианская комиссия: менять Конституцию должен парламент, а не референдум
14:24, 06 декабря 2012Политика
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Решение по результатам референдума не может заменить решения большинства в Верховной Раде при рассмотрении изменений в Конституцию.
Томас Маркерт: Этот вопрос тоже очень сильно волнует Венецианскую комиссию
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.
Он отметил, что сегодня в Украине активно обсуждается недавно принятый закон о референдуме. «Этот вопрос тоже очень сильно волнует Венецианскую комиссию», - сказал Т.Маркерт.
Он заметил, что комиссия уже неоднократно озвучивала свое мнение, в соответствии с которым конституционная реформа должна основываться на широком консенсусе. «Поэтому очень важно, чтобы такие решения принимались большинством Верховной Рады», - сказал Т.Маркерт. Он отметил, что «референдум не может заменять решения большинства Верховной Рады».
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