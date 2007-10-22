Регионал «отрезал» у друга Ахметова кусок пляжа

В середине октября на территории пансионата «Дружба», принадлежащего Мариупольскому судоремонтному заводу (СРЗ) началось строительство трех частных коттеджей, сообщает корреспондент "Острова" из Мариуполя. Бульдозеры уже снесли часть пляжных грибков и аттракционы. На их месте в запретной стометровой прибрежной зоне начато возведение еврозабора и коттеджей.

Проект отвода земельных участков площадью 0,25 гектара утвердил Мелекинский сельсовет своим решением от 14 июня 2007 года. По оценке риэлторов земля здесь стоит 3-4 тысячи долларов за сотку, - это наиболее дорогой участок косы.

Все разрешения выданы на людей, зарегистрированных в Донецке. По информации СРЗ, за этим строительством стоит депутат Верховной Рады от Партии регионов. Представители СРЗ называют происходящие события не иначе как рейдерством.

Главным акционером Мариупольского судоремонтного завода является Украинская промышленно-транспортная компания, которую курирует депутат-регионал Александр Савчук.