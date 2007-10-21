На пресс-конференции в УНИАН будут презентовать инициативы Президента Украины

23 октября в 10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Презентация инициатив Президента Украины по законодательному урегулированию проблемных вопросов в сфере предпринимательства”. Участники: первый зам.главы Секретариата Президента Украины, Представитель Президента Украины в КМУ Александр Шлапак; народный депутат Украины Ксения Ляпина; и.о. председателя Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Константин Ващенко; директор Компонента совершенствования нормативно-правового регулирования Проекта содействия торговле и инвестициям USAID/TIBA Андрей Астрахань; руководитель юридического отдела, Проект "Деловая среда и развитие предпринимательства в Украине", Международная Финансовая Корпорация Санжар Ибрагимов; вице-президент, исполнительный директор Общественного центра институционального развития Дмитрий Луценко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.