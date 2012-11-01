Батькивщина просит Порошенко помочь в винницком округе

Объединенная оппозиция «Батькивщина» обращается к министру экономического развития и торговли Петру Порошенко с призывом обратиться к кандидату в народные депутаты в Винницком округе № 11 Александру Домбровскому с настоятельной просьбой остановить любые фальсификации в этом округе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина».

«Нам известно о том, что Петр Порошенко неоднократно заявлял о своей решительной поддержке в проведении честных и открытых выборов в Украине. Именно поэтому мы надеемся, что министр обратится к кандидату Александру Домбровскому как к человеку, который на протяжении избирательной кампании на встречах с избирателями называл Петра Алексеевича своим близким соратником», - отмечают в «Батькивщине».

Как известно, П.Порошенко как самовыдвиженец баллотировался в Верховную Раду в округе № 12 (Винница). Он стал победителем, набрав 71,52% голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, сам Порошенко вчера выступил с заявлением, что он обеспокоен задержками в подсчете голосов в ряде округов Украины, в частности Винницкой области.

«Особенно меня беспокоит то, что на некоторых мажоритарных округах ОИК до сих пор не объявили имя победителя. Это касается Киевщины, Житомирщины, Волыни и увы - моей родной Виннитчины», - отметил министр.