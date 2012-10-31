Порошенко считает недопустимым задержки объявления результатов на некоторых округах

14:23, 31 октября 2012
Политика
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Выборы - это экзамен для государства, доказывает зрелость ее институтов и удостоверяет волеизъявление граждан, которые выбирают путь развития страны на предстоящие пять лет, заявил.

Петр Порошенко считает, что затягивание объявления результатов выборов вредит имиджу страны

«Я убежден, что другой возможности доказать миру, что Украина стоит на принципах демократии, защите свободы слова и прав человека - не существует», - заявил кандидат в депутаты и министр экономического развития Украины Петр Порошенко.

«Особенно меня беспокоит то, что на некоторых мажоритарных округах ОИК до сих пор не объявили имя победителя. Это касается Киевщины, Житомирщины, Волыни и увы - моей родной Винничины», - отмечает министр.

«Заявления Государственного департамента США, ряда международных наблюдателей и общественных организаций свидетельствуют о том, что избирательный процесс в Украине прошел с нарушением законодательства. Это не допустимо. Поэтому я призываю членов комиссий действовать согласно Закону и искусственно не тормозить объявление результатов выборов, ведь это наносит вред имиджу нашего государства», - отметил Порошенко.

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