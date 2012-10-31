Порошенко считает недопустимым задержки объявления результатов на некоторых округах

«Я убежден, что другой возможности доказать миру, что Украина стоит на принципах демократии, защите свободы слова и прав человека - не существует», - заявил кандидат в депутаты и министр экономического развития Украины Петр Порошенко.

«Особенно меня беспокоит то, что на некоторых мажоритарных округах ОИК до сих пор не объявили имя победителя. Это касается Киевщины, Житомирщины, Волыни и увы - моей родной Винничины», - отмечает министр.

«Заявления Государственного департамента США, ряда международных наблюдателей и общественных организаций свидетельствуют о том, что избирательный процесс в Украине прошел с нарушением законодательства. Это не допустимо. Поэтому я призываю членов комиссий действовать согласно Закону и искусственно не тормозить объявление результатов выборов, ведь это наносит вред имиджу нашего государства», - отметил Порошенко.