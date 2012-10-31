Порошенко с рекордным отрывом победил на своем округе в Виннице
09:12, 31 октября 2012Политика
4893 0
В Виннице в одномандатном избирательном округе №12 победил самовыдвиженец Петр Порошенко, набрав более 71,5% голосов избирателей.
Порошенко набрал более 71,5% голосов
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
По результатам обработки 100% протоколов в ОИО №12 (с центром в г. Винница, ее левобережная часть) победителем выборов стал П.Порошенко, который набрал 71,52%, за него отдали голоса 73 493 избирателей).
47-летний министр экономического развития и торговли Украины П.Порошенко является беспартийным, и в данное время проживает в городе Киеве.
Вторым в ОИО №12 с 9,1% голосов стал Владимир Базелюк, выдвинутый политической партией Всеукраинское объединение "Свобода".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter