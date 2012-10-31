Порошенко с рекордным отрывом победил на своем округе в Виннице

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По результатам обработки 100% протоколов в ОИО №12 (с центром в г. Винница, ее левобережная часть) победителем выборов стал П.Порошенко, который набрал 71,52%, за него отдали голоса 73 493 избирателей).

47-летний министр экономического развития и торговли Украины П.Порошенко является беспартийным, и в данное время проживает в городе Киеве.

Вторым в ОИО №12 с 9,1% голосов стал Владимир Базелюк, выдвинутый политической партией Всеукраинское объединение "Свобода".