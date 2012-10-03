Януковичу уже надоела "вся та грязь", накопившаяся в Украине за 15 лет
Президент Украины Виктор Янукович в очередной раз заявляет о недопустимости давления на Украину со стороны других государств.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с участниками Одиннадцатого совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.
В.Янукович отметил, что Украина всегда внимательно анализировала и будет анализировать любые сигналы, которые поступают от европейских партнеров, от Европейского Союза. Он пообещал, что Украина будет реагировать на эти сигналы.
«Но я говорил и хочу повторить, что мы считаем неприемлемой любую форму давления на Украину...», - сказал Президент.
Он подчеркнул, что Украина может действовать исключительно в правовом поле. «Мы можем действовать в рамках правовых отношений, но не эмоционально мотивированных», - сказал В.Янукович и отметил, что другого пути у Украины нет.
«Если мы не очистим страну от этой грязи, которая накапливалась годами, страна не будет иметь надежды. 15 лет тех бесчинств, которые были в стране, совершались коррумпированными чиновниками, оставили очень кровавый вклад», - отметил он.
Президент подчеркнул, что коррупционеры должны защищаться правовыми, а не политическими средствами.
«Я знаю, насколько это надоело не только мне, а всем, но мы должны через это пройти, и мы это сделаем», - сказал В.Янукович.