Януковичу уже надоела "вся та грязь", накопившаяся в Украине за 15 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с участниками Одиннадцатого совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

В.Янукович отметил, что Украина всегда внимательно анализировала и будет анализировать любые сигналы, которые поступают от европейских партнеров, от Европейского Союза. Он пообещал, что Украина будет реагировать на эти сигналы.

«Но я говорил и хочу повторить, что мы считаем неприемлемой любую форму давления на Украину...», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина может действовать исключительно в правовом поле. «Мы можем действовать в рамках правовых отношений, но не эмоционально мотивированных», - сказал В.Янукович и отметил, что другого пути у Украины нет.

«Если мы не очистим страну от этой грязи, которая накапливалась годами, страна не будет иметь надежды. 15 лет тех бесчинств, которые были в стране, совершались коррумпированными чиновниками, оставили очень кровавый вклад», - отметил он.

Президент подчеркнул, что коррупционеры должны защищаться правовыми, а не политическими средствами.

«Я знаю, насколько это надоело не только мне, а всем, но мы должны через это пройти, и мы это сделаем», - сказал В.Янукович.