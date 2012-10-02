Посол США снова призывает освободить Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в комментарии журналистам после церемонии открытия нового здания Агентства США по международному развитию USAID в Киеве.

«Мы выступаем против выборочного наказания госпожи Тимошенко и других представителей оппозиции», - сказал он.

Дж.Теффт отметил, что принятая Сенатом США Резолюция относительно Украины не была разработана в исполнительной власти или Администрации Президента США. «Но это та резолюция, за которой стоит весь Сенат, она была единодушно поддержана», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.