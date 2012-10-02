Посол США снова призывает освободить Тимошенко
Посол США в Украине Джон Теффт в который раз высказывается за освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и других представителей оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в комментарии журналистам после церемонии открытия нового здания Агентства США по международному развитию USAID в Киеве.
«Мы выступаем против выборочного наказания госпожи Тимошенко и других представителей оппозиции», - сказал он.
Дж.Теффт отметил, что принятая Сенатом США Резолюция относительно Украины не была разработана в исполнительной власти или Администрации Президента США. «Но это та резолюция, за которой стоит весь Сенат, она была единодушно поддержана», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.