Регионал Колесниченко родился через 13 лет после «смерти» отца

12:03, 01 августа 2012
Политика
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Народного депутата от Партии Регионов Вадима Колесниченко подловили на искажении фактов в рассказах об отце, который сгорел в танке во время войны, хотя сам Колесниченко родился через 13 лет после нее.

О такой "оговорке" одиозного регионала сообщил в своем Facebook журналист Вахтанг Кипиани.

Колесниченко на заседании ВР рассказывал о трагической смерти своего отца, фото Facebook, Кипиани

Как видно из стенограммы заседания ВР, опубликованной журналистом, депутат убеждал, что его отец сгорел в танке в Беларуси, защищая Родину от немецко-фашиских захватчиков.

Такое же утверждение присутствует в статье Колесниченко, размещенной на сайте Одесской областной организации ПР.

Статья на сайте одесских регионалов

Однако согласно официальным данным, Вадим Колесниченко родился 21 марта 1958 года в городе Умань Черкасской области. 

Колесниченко родился через 13 лет после войны
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