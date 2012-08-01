Регионал Колесниченко родился через 13 лет после «смерти» отца
12:03, 01 августа 2012Политика
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Народного депутата от Партии Регионов Вадима Колесниченко подловили на искажении фактов в рассказах об отце, который сгорел в танке во время войны, хотя сам Колесниченко родился через 13 лет после нее.
О такой "оговорке" одиозного регионала сообщил в своем Facebook журналист Вахтанг Кипиани.
Колесниченко на заседании ВР рассказывал о трагической смерти своего отца, фото Facebook, Кипиани
Как видно из стенограммы заседания ВР, опубликованной журналистом, депутат убеждал, что его отец сгорел в танке в Беларуси, защищая Родину от немецко-фашиских захватчиков.
Такое же утверждение присутствует в статье Колесниченко, размещенной на сайте Одесской областной организации ПР.
Статья на сайте одесских регионалов
Однако согласно официальным данным, Вадим Колесниченко родился 21 марта 1958 года в городе Умань Черкасской области.
Колесниченко родился через 13 лет после войны
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