Регионал Колесниченко родился через 13 лет после «смерти» отца

О такой "оговорке" одиозного регионала сообщил в своем Facebook журналист Вахтанг Кипиани.

Как видно из стенограммы заседания ВР, опубликованной журналистом, депутат убеждал, что его отец сгорел в танке в Беларуси, защищая Родину от немецко-фашиских захватчиков.

Такое же утверждение присутствует в статье Колесниченко, размещенной на сайте Одесской областной организации ПР.

Однако согласно официальным данным, Вадим Колесниченко родился 21 марта 1958 года в городе Умань Черкасской области.