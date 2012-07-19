СМИ: Главный монах Лавры имеет роскошный загородный дом (фото)

Об этом рассказывает программа "Деньги", пишет ТСН.

Журналисты отправились в резиденцию настоятеля Лавры, чтобы навестить его после болезни и возможного отравления, о которой сообщали СМИ.

Как сообщается, поместье Владыки розположено в селе Вороньки в 20 км от Киева. Добраться до места его расположения помогли журналистам строители, которые работают на митрополита.

Дом главного монаха, который отрекся от мирской жизни, имеет арки, украшенные лепниной и большими окнами с художественной ковкой. На веранде - диванчики для отдыха. Также есть гараж на два автомобиля, дом для гостей, которых защищает от постороннего глаза забор высотой где-то в 2,5 метра и установленные на доме видеокамеры наблюдения.

На крыльцо к журналистам вышла девушка, которая подтвердила, что это дом Владыки, но не смогла ответить, когда он приедет. Вскоре позвонила помощнику митрополита, который заявил, что для встречи с Павлом надо ехать в Лавру. Девушка добавила также, что не знает, вернулся ли владыка с Афона, где он был накануне.

Журналисты уехали, оставив больному митрополиту апельсины.

"Не каждый человек может стать монахом, не каждый переносит устав монастырской жизни... только кроткому и смиренному сегодня под силу перенести все искушения и испытания. Чтобы стать монахом человек должен пройти искушение монашеской жизни, должен научиться жить в первую очередь по-монашески".

Как рассказали местные, через дорогу от Владыки достраивает особняк казначей Киево-Печерской лавры.