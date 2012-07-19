Депутат от ПР печатает церковные календари со своим изображением (фото)

Своеобразный пример агитации демонстрирует народный депутат от Партии регионов Александр Един, сообщает кировоградский молодежный онлайн-журнал «Гречка».

Депутат является потенциальными кандидатом в Верховную Раду Украины на предстоящих выборах 28 октября 2012 года.

А народный депутат от Партии регионов Станислав Березкин подарил Кировограду 1 млн грн на установку детских игровых площадок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградского городского совета.

Всего заказано 35 игровых комплексов, 20 из них получит областной центр, остальные - районные центры. Все площадки обещают установить до конца года.

Места для размещения игровых комплексов предлагают определять инициативным группам одновременно планируется охватить максимальное количество жилых районов.

Стоимость каждой площадки составляет около 30 тыс. грн, в состав каждого входят 7 игровых элементов. Помощница народного депутата заверила, что компания-производитель площадок прошла международную сертификацию, имеет все необходимые гигиенические заключения.

С.Березкин с 2005 года занимает должность председателя наблюдательного совета промышленной группы «Креатив» и, по разным рейтингам, считается самым богатым кировоградцем.