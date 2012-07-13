В Кремле ответили Балоге, что Путин и Янукович, мол, всем довольны

В Кремле отмечают, что президент России Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович в отличие от главы МЧС Украины Виктора Балоги довольны как атмосферой, так и результатами состоявшегося накануне в Ялте саммита. А дискуссия - это норма для любых переговоров, утверждает пресс-скретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщалось, Виктор Балога на своей странице в Facebook подверг критике российско-украинские переговоры, назвав свои впечатления от них "мрачными", а предложения Москвы "обезжиренными".

В Кремле отвечают: "Полагаем, что мнение, высказанное господином министром в одной из социальных сетей, является его исключительно личной точкой зрения", - заявил РИА Новости Песков.

"В плане оценки атмосферы состоявшихся накануне в Ялте контактов на высшем уровне и результатов визита президента Путина на Украину мы исходим из высокой и позитивной оценки, которая была дана как в ходе самих переговоров, так и на пресс-конференции президентом Украины Виктором Януковичем", - сказал он.

Относительно же весомого опоздания Путина на встречу замглавы администрации президента РФ сообщил, что о сдвижках по времени украинские партнеры были заблаговременно проинформированы»