Балога возмутился поведением Путина в Ялте: Кремль, меняй диск

«Вчера был на комиссии с россиянами. Впечатления мрачные. Много невоспитанности, от этого гостеприимных украинцев трясло. Президент Путин перебрал допустимые лимиты опоздания. Поехал к байкерам и их боевым подругам, этим показал приоритеты. Получилось наоборот, чем в старой песне «первым делом девушки, а самолеты потом», - написал Балога в своем Facebook.

Возмутило министра и то, как вел себя президент Путин и вся российская делегация. «Невежливо вмешиваться, когда говорит хозяин встречи. Очевидно, Путин не знает это правило. Комментировал выступление Президента Януковича. Наверное, думал, что это уместно и разумно. С этим согласны были далеко не все. Некоторые из гостей также, это было видно», - рассказал министр МЧС.

По словам Балоги, новых идей россияне не привезли. «Мышление осталось то же. «Мы дотируем Украину на миллиарды долларов скидкой на газ». «Украина имеет выгодную цену на российский газ». Может, это говорилось для Нижнего Тагила или Вятки? Киеву слушать такое уже неинтересно. Кремль, меняй диск», - советует Балога.

Относительно Таможенного союза и ЕЭП, то, как написал министр, россияне применили свою тактику «принуждения». «Как будто это нужно не им, а нам. Нашли прекрасный пример - Беларусь. Явно не понимают, что украинцам это не ориентир. Пожалуй, дальше думают, что Украина спит и видит себя в неоСССР. Что-то там у них в подходах явно застопорилось. Соседи, которые друг друга уважают, во всем ведут себя серьезно. Украинская сторона показала, что считает Россию партнером. Что показала Россия? Мне лично ничего нового», - возмутился Балога.