Лидеры львовской "Батькивщины" возложили цветы к памятнику Бандере

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной партии «Батькивщина», они возложили цветы к памятнику Степану Бандере.

Затем колонна сторонников оппозиционных партий направились к памятнику Тарасу Шевченко, где состоится митинг.

«Праздник героев был возобновлен в 1999 году.

Символично, что этот год был провозглашен во Львовской области годом Степана Бандеры. Была принята новая концепция его празднования – не оплакивание павших за государство, а воспевание их героизма. Ведь люди сознательно жертвовали своими жизнями во имя обретения украинского государства. И нынешнему поколению нужно учиться тому самопожертвованию, которое должно сплачивать и объединять всех нас. Это то главное, что положено в идею этого праздника.

Потому что объединяться нужно не вокруг парламентских выборов, а вокруг утверждения украинской государственности», - отметил руководитель областной организации «Просвита» Ярослав Питко.